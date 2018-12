El Lloret, apallissat a la pista d'un encertat Liceo (10-0)

El Lloret va patir una descomunal pallissa a la pista del Liceo en caure derrotat per 10-0 en un partit sense massa història. Els visitants van aguantar el marcador a la primera part, que va acabar amb un 3-0, però la represa va ser un malson per al Lloret, que va començar a encaixar gols sense poder fer res davant l'allau de joc que van demostrar els gallecs, que van mostrar un gran encert de cara a a porta.

Per altra banda, el Girona caure derrotat a la pista del Vendrell per 3-1 tot i avançar-se al marcador al minut 10 de la primera part gràcies a García Torres, però a la represa els locals van tenir un major encert de cara a porta i van aconseguir imposar el seu ritme més elevat de joc per remuntar el partit.