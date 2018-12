Tràmit del Barça davant la Cultural Lleonesa amb minuts als poc habituals

El Barcelona encara el tràmit de superar els setzens de final de la Copa del Rei davant un equip de Segona B, la Cultural Lleonesa, i al Camp Nou, on haurà de liquidar una eliminatòria que ja té encarrilada amb el 0-1 de l'anada. Un any més, el club ha utilitzat aquest partit per posar en marxa el Dia del Soci Solidari, en el qual els socis que ho desitgin cedeixen el seu abonament de l'estadi a favor de diverses entitats i col·lectius amb necessitats especials o riscos d'exclusió.

Una eliminatòria que serveix al Barça per prendre contacte amb la seva competició favorita i a Ernesto Valverde per rodar als menys habituals en espera d'empreses majors, com la del derbi de la Lliga de dissabte que ve contra l'Espanyol. El tècnic va dir ahir que vol «dedicar una victòria» a l'expresident Josep Lluís Núñez, que es va morir dilluns. El tècnic tornarà a reservar diverses de les seves peces clau a l'onze, com Piqué, Alba, Busquets, Rakitic o Messi. A més, tampoc pot comptar amb els lesionats Cillessen, el porter de la Copa, Sergi Roberto, Umtiti, Arthur, Rafinha i Luis Suárez. Diversos jugadors del filial tindran l'oportunitat avui així com Carles Aleñà que ha estat inscrit ja amb el primer equip ocupant la baixa de Rafinha.