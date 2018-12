Barça - C. Leonesa: A vuitens sense despentinar-se

Els actors secundaris del Barcelona, amb Denis Suárez, Malcom i Munir assumint el paper de protagonistes, es van reivindicar per superar el tràmit dels setzens de final de la Copa (4-1) contra una Cultural que va plantar clara en el segon temps.

Sense res a perdre i amb una pressió valent, el conjunt visitant va gaudir de dues ocasions al primer quart d'hora. La primera d'elles, un córner que es va passejar per l'àrea petita i que els defenses van salvar amb solvència. Més a prop del gol va estar Mancebo amb un xut sec des de l'interior de l'àrea que Cillessen va rebutjar.

Dos avisos que van despertar l'equip de Valverde que, després d'apoderar-se de la pilota, no va trigar a obrir la llauna. De fet, el primer gol (min.18) va arribar en una jugada coral impulsada per Denis i Rakitic que va acabar amb una acció de 9 de Munir . El davanter va rebre d'esquena amb l'esquerra, la seva cama bona, i va disparar amb la dreta per superar Palatsí. El propi Munir va tenir el segon en un mà a mà que va escopir el pal esquerre de la Cultural poc abans que Denis (min.26) emergís, de nou, per retrobar-se amb el gol. Tocava i tocava el Barcelona davant un rival que havia hissat la bandera blanca. Palatsí, mentrestant, apareixia per salvar els gols cantats de Denis i Rakitic. Qui no va fallar va ser Malcom, amb un cop de cap acadèmic per fer el tercer.

Va millorar la Cultural al segon temps, aprofitant que el Barça va baixar de revolucions. Señé va escurçar distàncies però no li va servir de res tot i insistir. Denis, de nou i després d'una assistència magistral del debutant Riqui Puig, va signar el definitiu 4-1. La festa no va ser completa perquè Malcom, als minuts finals, va abandonar lesionat el terreny de joc amb visibles signes de dolor.