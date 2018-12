L'exjugador brasiler Vítor Ferreira 'Rivaldo' va assenyalar que ell li hauria concedit la Pilota d'Or a Cristiano Ronaldo en lloc de Modric i que Leo Messi, cinquè a la votació, «hauria d'haver estat com a mínim al 'top 3'». «Modric va fer un gran any guanyant la Lliga de Campions i ajudant Croàcia al Mundial, però el meu vot hauria estat per a Cristiano Ronaldo».