L'Uni visita la pista del cuer per seguir l'estela del líder

L'Spar Citylift Girona visita aquesta tarda la pista del cuer, el Baxi Ferrol, que encara no sap el que és guanyar aquesta temporada. Un equip que segons Èric Surís «està en continu creixement, ocupa la cua i va passar unes jornades amb derrotes contundents, però en aquests moments està canviant la dinàmica i fa bons partits». Un rival a tenir en compte, i més, després del desgast que va patir el conjunt gironí en el partit de dimecres a Fontajau a l'Euro Cup davant l'Uniâo Sportiva (65-51), que no es va decidir fins a la segona meitat.

Però les gironines no poden deixar escapar el capdavant de la classificació després de la derrota del Gernika en el partit dels dos equips invictes de la lliga a la pista de Perfumerías Avenida (78-71). L'equip de Surís té gairebé l'obligació de guanyar a Ferrol per igualar el balanç de les basques i seguir l'estela de les castellanes. Una derrota les condemnaria a continuar terceres i a dues victòries del capdavant de la classificació. Les de Salamanca són les pròximes a visitar Fontajau el pròxim diumenge i arribaran amb ple de victòries en competició domèstica, però amb el hàndicap d'haver jugat dimecres competició europea davant el Dynamo de Kursk, que de moment compta els seus partits per victòria a Europa.

Llevat de la inesperada ensopegada a la pista del Cadí la Seu, l'Uni ha dominat amb solvència els seus partits fora de casa en lliga, superant les rivals per més de vint punts de diferència. Surís plantejarà un partit per «intentar sumar una nova victòria, però avisa que «si no estàs intens i bé en defensa, sempre se't pot complicar el partit». Per això, va afegir que «hem d'anar sempre al 100% i plantejar el partit com a únic. Cada partit és un món i cada equip té les seves característiques».