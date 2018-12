El triomf permet el Barça obrir forat al capdavant de la taula de classificació

Ernesto Valverde assegurava al final del partit que estava molt content pels tres punts però no va voler anar més enllà en ser qüestionat sobre si la victòria podia ser un punt de partida per a estripar la classificació. «Resta molta competició encara i els rivals sumaran molts punts», deia, sempre prudent l'extremeny. En aquest sentit, sí que és cert que el triomf d'ahir a Cornellà-El Prat permet el Barça agafar una mica més de coixí respecte els seus perseguidors. Ara, són tres punts l'avantatge que tenen els de Valverde respecte el Sevilla i l'Atlètic de Madrid. Una xifra que les últimes setmanes mai havia estat tan alta. L'empat del Sevilla a València els iguala a 28 punts amb l'Atlètic.

Valverde ja no sap com elogiar Leo Messi després de l'enèsima exhibició de l'astre argentí. Ahir no va voler revelar si Messi assaja els llançaments de falta directa durant els entrenaments. «Que ho expliqui ell, si vol», va dir. Sí que va llançar un missatge als organitzadors del trofeu de la Pilota d'Or. «És cridaner que no figuri entre els nominats a millor jugador de la temporada», va deixar anar.

De la seva banda, Leo Messi va explicar al final del partit que el Barça havia sortit «molt concentrat, conscients de a quin camp veníem i contra qui ens enfrontàvem». L'argentí va admetre que «el primer gol de falta els havia encarat molt el partit». En una dada de @MisterChip, en els últims 4 anys, Messi ha marcat 19 gols de falta. Són més que qualsevol equip amb tots els seus xutadors de qualsevol de les primeres cinc lligues d'Europa en aquest temps.