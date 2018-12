Dembélé s'adorm i arriba dues hores tard a l'entrenament l'endemà del derbi

El davanter del Barcelona Ousmane Dembélé va arribar ahir gairebé dues hores tard a l'entrenament de l'equip blaugrana, després de la victòria de dissabte en el derbi contra l'Espanyol, i va haver d'entrenar-se en solitari.

Fonts del club català varen confirmar que el jugador es va presentar amb retard a la Ciutat Esportiva i es va disculpar amb la plantilla per haver-se quedat adormit, abans d'exercitar-se al marge del grup. El francès, que va ser titular en el derbi de dissabte i va contribuir a la victòria del Barça per 0-4 amb un gran gol, estava citat, juntament amb la resta dels seus companys, a les onze del matí per realitzar un entrenament de recuperació. Però l'extrem es va presentar pocs minuts abans de les 13.00 hores.

Dembélé és reincident en aquest tipus de retards. El més sonat abans del d'ahir, va ser el que va protagonitzar el passat 8 de novembre, quan no es va presentar a un entrenament al·legant una gastroenteritis. Llavors, el tècnic del conjunt blaugrana, Ernesto Valverde, el va deixar fora de la convocatòria per al partit de LaLiga Santander contra el Betis