Sky abandonarà el ciclisme al final de la propera temporada

La companyia de televisió Sky, patrocinador principal del poderós equip Team Sky durant la darrera dècada, ha anunciat que abandonarà el ciclisme a la fi de la temporada 2019, posant en dubte el futur d'un dels equips més exitosos en la història d'aquest esport.

Aquest anunci suposa la fi d'una època per a un equip que, a falta de disputar el seu últim any, acumula un botí de 322 victòries, entre les quals s'inclouen vuit "grans" voltes, altres 52 carreres d'etapes i 25 carreres d'un dia.

La unió entre Sky i la federació britànica, British Cycling, va començar el 2008, primer amb el ciclisme a pista. Dos anys després, l'equip va saltar al ciclisme en ruta amb l'objectiu principal de que un ciclista britànic guanyés el Tour de França per primera vegada. L'èxit va arribar el 2012 amb Bradley Wiggins i després els triomfs a la "gran" carrera de Chris Froome (2013, 15, 16 i 17) i Geraint Thomas (2018), el darrer en aconseguir-ho. Tan solo Vincenzo Nibali (2014) ha pogut immiscuir-se en aquest domini durant els últims set anys.

La decisió de Sky de retirar-se del ciclisme a finals de 2019 s'inscriu dins de l'estratègia global de la productora 21st Century Fox, que està vivint una època important de canvis i un d'ells serà no seguir donant suport a l'esport de la bicicleta.

El director de Team Sky, Dave Brailsford, va recordar que l'equip va néixer "amb l'ambició de construir un equip net i guanyador entorn d'un nucli de pilots i personals britànics". "L'èxit de l'equip ha estat el resultat del talent, la dedicació i l'ardu treball d'un grup extraordinari de persones que s'han desafiat constantment a escalar noves altures de rendiment. Res d'això hauria estat possible sense Sky." Estem orgullosos del paper que hem exercit en la transformació de Gran Bretanya com una nació ciclista en la darrera dècada ", ha destacat en un comunicat.

Respecto al futur de l'equip més enllà de 2019, el seu director ha explicat que tenen "una mentalitat oberta sobre el futur i el potencial de treballar amb un nou soci, en cas que es presenti l'oportunitat adequada". "Encara no hem acabat. Hi ha un altre emocionant any de carreres per davant i farem tot el possible per aconseguir més èxits el 2019", ha afegit.

Per la seva banda, el director executiu de Sky's Group, Jeremy Darroch, ha estacat que "el final de 2019 és el moment adequat per obrir un nou capítol en la història de Sky" i que la companyia passi a centrar-se en "diferents iniciatives" del ciclisme.

"M'agradaria rendir un homenatge especial a Dave Brailsford i al immens talent del grup de ciclistes i personal que ha reunit el Team Sky. El que hem aconseguit junts ha anat més enllà dels somnis de molts anys enrere. Us donem les gràcies per unir-vos a nosaltres en aquest viatge i esperem poder gaudir junts de la nostra última temporada de carreres ", desitjava.