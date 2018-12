La insistència té recompensa

L'Olot va tornar ahir al camí de la victòria al Municipal després de dos mesos sense sumar tres punts a casa. Ho va fer per 1 a 0 davant un Ejea que gairebé no va intimidar els olotins en tot el partit gràcies a un gol de cap de Roger Barnils a tres minuts per al final.

Raúl Garrido va plantejar un onze molt diferent de l'habitual. Va prescindir de Del Campo i Guzmán, dos dels fixos en l'esquema del tècnic olotí, i van entrar a l'onze Chavarría, al carril esquerre, i Nierga, que està sent el davanter amb menys minuts dels garrotxins aquesta temporada. Els olotins no van necessitar un mig del camp tan creatiu com en altres ocasions per mastegar les jugades perquè l'Ejea va sortir amb la línia defensiva molt avançada, fet que va facilitar les passades llargues dels de Garrido a l'esquena de la defensa aragonesa. En el primer minut de partit, l'Olot ja va trepitjar àrea rival. Nierga va rebre una pilota dins l'àrea i va intentar un xut que va topar en un defensor de l'Ejea. Aquesta seria la primera de les múltiples arribades dels olotins a la primera meitat. Transcorreguts 16 minuts de partit, Masó va rematar de cap la centrada d'Héctor en un servei de córner que va aturar fàcilment Loscos. Deu minuts més tard, va ser Nierga qui el va posar a prova amb un remat de cap dins l'àrea després d'una centrada tensa de Marc Mas al punt de penal. Just abans del descans, els garrotxins van tornar a posar en perill l'Ejea. Héctor va rematar de cap una centrada de Blázquez, però un defensor visitant va refusar l'esfèrica a córner.

A la segona part van ser els aragonesos els primers a avisar. Garde, que acabava d'entrar al partit, va xutar dins l'àrea amb la cama esquerra però no va causar problemes a Ginard. Quatre minuts més tard, Marc Mas va endinsar la pilota a la porteria rival, però l'àrbitre va anul·lar el gol.

Fins al minut 80 el partit va transcórrer sense cap ocasió clara per part de cap dels dos equips, però en qüestió de 5 minuts l'Olot va posar en seriosos problemes al porter visitant. Al minut 80 Marc Mas va realitzar una rematada de cap al punt de penal que Loscos va treure a la línia de gol amb una estirada increïble. Dos minuts més tard va ser Masó qui va rematar sol una centrada rassa a escassos metres de la porteria, però un defensor aragonès va refusar-la a corner. El va servir Héctor i Barnils va rematar sol a l'àrea petita però el porter Loscos va tornar a estar providencial. Finalment, després de tres ocasions seguides molt clares, va ser al minut 86 de partit quan Barnils va rematar de cap una centrada en una falta lateral servida per Héctor per fer l'1 a 0 definitiu. El de Seva va donar la victòria a l'Olot després de quatre jornades consecutives sense sumar tres punts com a local i permet els garrotxins situar-se set punts per sobre del descens.