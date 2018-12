Messi liquida el Llevant amb una altra exhibició

Un triplet de Leo Messi va liquidar el Llevant en el seu duel amb el Barça (0-5) al Ciutat de València en un partit en què la bona primera part de l'equip valencià es va veure castigada per la gran efectivitat en atac de l'equip blaugrana per mitjà de Luis Suárez i l'astre argentí, que ja no van tenir pietat en el segon període.

Tot i que va ser el Llevant el que va oferir millor joc i ocasions en els primers 45 minuts, el Barcelona va aprofitar les dues que va tenir en aquest període per arribar al descans amb 0-2 i liquidar el partit amb tot just un minut i mig disputat del segon període, amb un nou gol de Messi. El Llevant va sortir amb molta intensitat a la recerca de la porteria de Ter Stegen davant un Barcelona que li va costar uns minuts situar-se sobre el camp. Passada l'efervescència inicial del Llevant, el Barcelona va aconseguir lleugerament el control del centre del camp davant d'un rival molt batallador que pretenia jugar amb les seves armes de tu a tu a l'equip de Valverde. Superada la mitja hora el Llevant havia perdut el respecte al Barcelona i el partit es jugava en bona part del mateix en terreny de joc visitant amb un Llevant que buscava el gol davant un Barça dubitatiu que va veure com una pilota de Boateng s'estavellava al travesser i que va caure a terra molt a prop de la línia de gol. No obstant això, molt poc després i en la primera ocasió clara que va tenir el Barcelona no va perdonar. Messi va avançar per la línia frontal de l'àrea a la recerca de xut i després de no trobar-lo va assistir Luis Suárez, que va rematar per batre Oier. Encara que al Llevant no li va afectar el gol i va anar a per l'empat va ser de nou el Barcelona el que va trobar el premi del gol a tres minuts del descans gràcies a Messi.

Així, el partit arribava al descans amb un resultat enganyós després que el Llevant tingués ocasions i joc per un marcador millor davant un Barcelona que no es va veure còmode sobre el camp però que va ser mortal amb un encert gairebé del cent per cent en atac.

Però el Barça va seguir amb l'efectivitat de la seva enganxada en l'arrencada del segon temps. Amb un sol minut disputat, una jugada de Suárez i Alba va acabar en una passada a Messi que va creuar ras i al costat del pal per establir el 0-3. Aquest tercer gol va desactivar el Llevant mentre el Barcelona jugava a plaer ja que els gols havien aclarit tots els dubtes que al llarg dels primers 45 minuts havia plantejat el seu joc. En aquesta situació, el Barcelona aconseguia augmentar l'avantatge amb el 0-4 i amb més de mitja hora per davant gràcies a una jugada en què Suárez assistia Vidal i quan semblava que el xilè dispararia va centrar a l'altre pal i Messi va empènyer la pilota.

Malgrat el temps que quedava per jugar-se, el partit no va tenir més història amb el Barcelona movent la pilota sense pressa i a la recerca d'una altra acció amb la augmentar la seva golejada. A més, als 77 minuts el central local Cabaco era expulsat per una forta entrada a Dembélé, la qual cosa va facilitar que els barcelonistes ampliessin el compte amb un gol de Piqué.

Avui, sorteig de la Champions

D'altra banda, el Barça coneixerà aquest migdia el seu rival als vuitens de final de la Lliga de Campions. El sorteig es realitza a la seu de la UFEA a Nyon i serà retransmès en directe per Movistar Liga de Campeones 1. Els rivals que poden tocar al Barça són el Liverpool, el Schalke 04, el Lió, l'Ajax, el Roma i el Manchester United.