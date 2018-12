El Calonge té el patrocinador amb més marxa: l'Orquestra Di-Versiones

orquestra Di-Versiones no para. Demà (00.45) toquen a La Mirona, preparen la festa de Cap d'Any a Sant Antoni i fa pocs dies van anunciar Diverland, un revolucionari festival que tindrà lloc el cap de setmana del 17, 18 i 19 de maig al Camping Internacional de Calonge que vol recordar la música dels 80 i 90, tot plegat, amb el toc atrevit, humorístic i desenfadat d'aquest popular grup calongí de versions. Iniciatives que se sumen a les indispensables Diver-Clandestina o la DiverBeach, una cita obligada per acomiadar l'estiu que es fa a la platja de Sant Antoni a finals d'agost. Però, a pesar d'aquesta atapeïda agenda, els Di-Versiones sempre miren de fer un forat per donar un cop de mà al seu equip de futbol, la UE Calonge de la Tercera Catalana. El líder i cantant de la banda, Albert Fort, explica la forta vinculació que els uneix amb el club. De fet, des d'aquesta temporada a la samarreta del Calonge hi llueix la publicitat d'Orquestra Di-Versiones, convertit en el patrocinador del club. Fins i tot en algun dels seus concerts, entre les moltes disfresses que llueixen, hi ha aparegut alguna vegada la samarreta del Calonge que Fort s'ha posat rememorant vells temps, quan vestit de curt feia de migcampista del club del seu poble.

«Jo havia jugat a totes les categories inferiors del club fins als 25 anys. Ho feia al mig del camp, a més a més, en les dues últimes temporades vaig tenir l'honor de ser-ne el capità», recorda Albert Fort. La idea de patrocinar el Calonge va sortir després d'un temps de col·laboracions indirectes. Segons explica «organitzem festes conjuntament, per exemple, la DiverBeach o la nit de Cap d'Any. És una aportació econòmica indirecta que ells reben de les barres d'aquests dos actes, i per al club representa una injecció important de diners. Al final repassant els diferens esponsors vam veure que l'Orquestra Di-Versiones era el més important i d'aquí aquest pas més de publicitar el grup a la samarreta pels camps de Tercera Catalana».

Fort i molts altres membres de la banda són habituals dels partits del Calonge a casa. I a la inversa, «tenim constància que un grup ampli de la plantilla sí que ens ve a veure als concerts». Un altre punt de connexió entre el club i el grup musical és l'entrenador Alfons Garcia (exPalamós). «L'Alfons fa uns anys que de manera altruista o desinteressadament ens dona un cop de mà, és una persona molt involucrada en diferents associacions culturals i aquest món el motiva. Quan pot i troba un moment s'escapa i ens ajuda amb el tema de la producció, ens fa de mànager. Es podria dir que l'Alfons Garcia és el jugador número 12 de Di-Versiones», explica el cantant i líder del grup.

Fa uns anys la banda va enregistrar l'himne del Llagostera. Albert Fort no amaga que «més d'una vegada ens han demanat que fem el del Calonge, però és un repte que encara tenim pendent. Abans que plegui l'orquestra estaria bé fer un himne pel club».

«Aquest és un lligam que ve de família, jo sempre he estat vinculat amb la UE Calonge, el meu pare va ser-ne president, jo jugador, el meu cunyat n'és l'actual president, per tant, és una entitat que des de petit l'he viscuda intensament i m'hi sento molt vinculat», afegeix Albert Fort, que promet festa grossa si el club puja de categoria: «amb aquesta vinculació que hi tenim segur que una festa cauria, no sabem el lloc ni sobretot com acabaria però hi hauria festa por todo lo alto».