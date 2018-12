L'Uni juga a Gernika, on pot rematar la feina que va fer guanyant l'Avenida

Menys d'una setmana després de l'enlluernadora victòria contra el Perfumerías Avenida per 26 punts de diferència a Fontajau, l'Spar Citylif Girona passa avui una revàlida a Gernika contra un rival que, sense tenir el nom de les castellanes, està competint molt bé a la lliga, en què només ha perdut un partit i comparteix el lideratge amb els dos grans galls de la competició. «Tenim clar que hem de passar pàgina del partit de l'Avenida, sabem que és un clàssic amb molta càrrega emocional, però hem de tenir clar que tant val la victòria contra Salamanca com ara davant Gernika o la setmana vinent davant Bembibre», assegurava ahir Èric Surís sobre el partit d'aquesta tarda a Maloste (18.30) que, sobre el paper, ha de ser més complicat que el de fa tres setmanes, quan les gironines hi van guanyar molt clarament en Eurocup (47-78).

El Gernika només ha perdut un partit a la lliga, contra l'Avenida en un partit ajustat al Würzburg (78-71), però en canvi ha patit més en competició europea, en la qual ha sortit escaldat en els dos partits contra l'Uni i també va perdre a la pista del Gyor hongarès. La diferència principal és que, a l'Eurocup, Mario López ha de descartar una de les seves tres americanes -Roundtree, Dietrick i Gwathmey-, que sí que juguen juntes i tenen molta incidència a la lliga: «El seu funcionament no canvia d'una competició a l'altra, però amb la presència de les tres americanes tenen més potencial perquè totes estan fent una bona temporada».

Amb tot, Surís avisava ahir que el Gernika és més que Roundtree, Dietrick i Gwathmey perquè «tenen una plantilla molt llarga i completa. Parlem de les americanes que amb el seu físic ocupen les posicions de 2, 3 i 4 però també són fortes al cinc amb Berezhynska, i la rotació de Luci Pascua, en la de base Vanderwall, té molta qualitat i coneix bé la lliga...».

L'eufòria per la contundent victòria contra l'Avenida es pot sumar al record de les dues clares victòries davant el Gernika, però l'Uni és des de dijous al vespre al País Basc i les jugadores ja deuen haver sentit més d'un cop el que explicava ahir Èric Surís: «Encara que les hàgim guanyat dos cops aquesta temporada en Eurocup hem de mirar que el subconscient no ens traeixi i ser conscients que el partit comença 0-0 en una pista complicada i amb ambient com és Maloste».