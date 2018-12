A Murillo se li obre «la porta més gran del món»

El colombià Jeison Murillo, nou jugador del Barça fins al final de temporada, va expressar ahir el seu «agraïment» al club blaugrana per haver-li obert «la porta més gran del món del futbol» i va considerar la seva arribada al Camp Nou com «un somni complert».

El defensa va viure el seu primer dia oficial com a barcelonista. Una jornada que va començar amb l'acte protocol·lari de la signatura del contracte que el vincula en qualitat de cedit del València fins al 30 de juny, amb una opció de compra no obligatòria que s'eleva fins als 25 milions d'euros.

Ho va fer a la llotja President Suñol de l'estadi acompanyat del president, Josep Maria Bartomeu, i també del vicepresident del club Jordi Mestre. En el moment de plasmar la seva signatura en el contracte ho va fer acompanyat de la seva filla Celeste, en una simpàtica imatge.

Murillo va reconèixer que guanyar-se la continuïtat al club blaugrana serà el repte més gran de la seva carrera. «Sabem el que significa el Barcelona i espero que el meu temps aquí sigui llarg. Només depèn de mi demostrar que puc ser part del club», va dir el jugador.

El colombià va assenyalar que tenir Leo Messi com a company d'equip serà «un alleujament» per a ell, acostumat a patir-lo quan l'ha tingut com a rival. «És el millor del món i significa molt per al futbol», va destacar Murillo. Igualment va revelar que ja ha tingut «una petita conversa» amb el seu nou tècnic, Ernesto Valverde, del qual va dir que té «confiança» en ell i ara li toca per tant «demostrar a l'equip per què vaig ser escollit per vestir aquesta samarreta».

Abans de la seva primera roda de premsa, el jugador, que lluirà el número 17 a la samarreta, va saltar a la gespa del Camp Nou on l'esperaven un grup de nens de l'escola del FC Barcelona amb els quals va fer el seu primer rondo amb la samarreta blaugrana.

A les graderies, uns 1.500 aficionats, molts d'ells amb banderes colombianes, van celebrar els primers tocs de pilota del central sud-americà, que es va fer la seva primera sessió de fotografies com a nou jugador del club.



Atents al mercat d'hivern

El secretari tècnic del Barça, Eric Abidal, va assegurar ahir que el club no té «previst» realitzar més incorporacions al mercat d'hivern, si bé no es va tancar en banda a aquesta opció apuntant que estan «atents als jugadors depenent de la necessitat» que hi hagi a la plantilla.

«Nosaltres sempre analitzem la nostra situació interna. No tenim res previst (en fitxatges). A nivell de sortides sempre depèn dels jugadors i del què necessitin. Segurament alguns necessiten jugar més. Tot es posa sobre la taula, es parla i es prenen decisions com va passar l'últim estiu», va valorar Abidal durant la presentació de Jeison Murillo.

Preguntat per la possible arribada del francès Adrien Rabiot al gener, l'exjugador va dir que «avui no és el moment de respondre a això». Va afegir que «estarem atents als futbolistes depenent de la necessitat, però ara estem aquí presentant a un jugador», va dir referint-se a Murillo.

Precisament del colombià va apuntar que «el més important és que l'entrenador tingui opcions. Tots sabeu la situació del club a nivell defensiu, és millor tenir jugadors per competir. El tema de la Masia no canvia res, hi ha futbolistes que han pujat per tenir minuts amb el primer equip i segurament seguiran pujant. Mana l'entrenador».