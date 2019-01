Dues derrotes contra el Crystal Palace i el Leicester han distanciat fins als 7 punts el City del líder Liverpool. Per això, els citizen estan obligats a guanyar aquest vespre (21.00 Mov. LigaCamp.) els reds a l'Ettihad en un partit que pot marcar la lluita pel títol. «Tothom parla de què passarà si no guanyem, però i si ho fem?» deia ahir Guardiola que mirarà de trencar la mala ratxa particular contra Klopp.