L'Spar Citylift Girona es reforça amb l'alera-pivot Leia Dongue (Ceglèd)

L'Spar Citylift Girona ha acabat la primera volta de la Lliga Femenina com a campió d'hivern i es manté invicte a Europa, on espera rival per a la següent eliminatòria de l'Eurocup. L'equip d'Èric Surís només ha perdut un partit i aquest curs aspira a tot. I no només els resultats ho confirmen, sinó també d'altres gestos com el que s'ha confirmat avui, per potenciar encara més una plantilla de luxe però curta: el fitxatge de l'aler-pivot moçambiquesa Leia Dongue, de 27 anys, procedent del Ceglèd hongarès, fins a final de temporada.

Dongue, alera pivot d'1,85m., arriba per disputar només les competicions FEB, ja que té condició d'extracomunitària. Per tant podrà competir a la Lliga Dia i a la Copa de la Reina del mes de març, però no a l'Eurocup. Leia Dongue, nascuda a Moçambic un 24 de maig del 1991, és la nova cara de la plantilla de l'Spar Citylift Girona. Va començar a destacar gràcies a la seva primera medalla d'or a l'African Champions Cup l'any 2008. Més tard, durant les temporades 2015 i 2017, va aconseguir-ne dos més, així com dos meritoris títols d'MVP en el mateix torneig.

Amb experiència en diversos equips de la lliga espanyola, com són Al-Qázeres l'any 2016 o el Gernika en el segon tram de la passada temporada, arriba per aportar intensitat i potència a la zona interior de la plantilla. Actualment, Dongue es trobava disputant la lliga hongaresa amb el Ceglèd, i ajudarà a completar la plantilla en la posició de quatre, després de la lesió de Bea Sánchez a l'inici de temporada. A l'espera del transfer, la nova incorporació podria debutar aquest mateix diumenge a Fontajau davant Mann-Filter (18.00).