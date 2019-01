Una de les qualitats de l'equip és, sens dubte, l'experiència. Entre pilot i copilot sumen 16 participacions al ral·li Dalar amb uns resultats molt destacats en moto, la qual cosa suposarà un avantatge extra en aquesta edició, com comenta Farrés: «Coneixem molt bé la cursa, hem competit al màxim molts anys i sabem el que necessitem per estar davant. En Dani és un navegant perfecte i un mecànic de primera línia, a més d'un excel·lent pilot, així que juntament amb l'equip crec que tenim les eines adequades per córrer amb garanties».

Tècnicament el Can-Am és un vehicle 4x4 molt evolucionat. Compta amb un motor de 1.000 cc i 180 CV, turbo i transmissió per variador. El xassís i l'arc de seguretat compleixen amb la normativa FIA per poder inscriure en la categoria Side by Side SxS i compta amb un dipòsit de 140 litres per assolir els 280 km d'autonomia que exigeix el reglament. Les suspensions són espectaculars, amb uns recorreguts de 450 mm davant i 500 mm en l'eix posterior que li permeten rodar a ritme molt alt en les zones més trencades. L'apartat tècnic es completa amb uns potents frens J. Juan per aturar tot el conjunt d'aproximadament 1.100 kg de pes. Un vehicle ideal per atacar l'exigent recorregut que proposa ASO i travessar amb fiabilitat les complicades dunes de Perú.

Farrés no ha dubtat a qualificar com «un Dakar trampa» aquesta edició per la duresa que suposaran tants quilòmetres de sorra en tan sols deu dies. Ambició i experiència no els en falta per sortir a per totes diumenge des de Lima.