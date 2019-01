L'Espanyol comença l'any 2019 rebent el Leganés al RCDE Stadium, amb l'objectiu clar d'acabar amb la seva mala ratxa de resultats, ja que acumula sis derrotes consecutives en LaLiga, la pitjor dinàmica històrica del club. Mario Hermoso, amb un esquinç, és la baixa destacada per al bloc de Rubi. Granero, per la seva banda, tampoc podrà jugar, en aquest cas, per acumulació de targetes.