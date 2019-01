El Llagostera rep el Conquense en l'anada dels vuitens de la Copa Federació

Després de situar-se dissabte passat altre cop al capdamunt de la classificació de Tercera, el Llagostera reprèn aquesta tarda la Copa Federació al Municipal contra el Conquense (2/4 de 6). El conjunt gironí rep un rival de Segona B amb l'objectiu d'assolir un bon resultat per encarar la tornada amb garanties. Oriol Alsina repartirà minuts als que no van jugar a la Lliga contra la Pobla i també analitzarà l'actuació dels joves del filial (Dani, Mario, Ousmane, Monchi, Abel i Cobos). Maymí, Gil Muntadas i Cunill són baixa per lesió. «El partit ens va bé per veure el creixement i el nivell dels nostres joves».