L'Espanyol desaprofita un 0-2 en un final fatídic

Un final d'empenta i fe va permetre al Vila-real contrarestar en els cinc últims minuts l'avantatge de dos gols amb què l'Espanyol havia arribat al min. 85 del partit d'anada dels vuitens de final de la Copa. El 0-2 amb el qual l'equip de Rubi havia encarrilat l'eliminatòria es va tornar en el 2-2 final gràcies a una espurna de ràbia a la recta final del conjunt castellonenc, que va aconseguir encertar en els metres finals després d'haver desaprofitat durant el partit diverses ocasions de batre Roberto. Abans, l'Espanyol s'havia mostrat més precís i efectiu que el Vila-real, molt pendent dels seus problemes classificatoris a la Lliga (està en zona de descens).

L'Espanyol es va avançar al quart d'hora en aprofitar Darder la pèrdua de pilota del Vila-real al mig del camp. El gol va despertar el Vila-real, que va gaudir de bones opcions per empatar tant a la primera com també a la segona part. Tanmateix, serien els barcelonins els qui ampliarien l'avantatge en rematar Àlex López una centrada de Rosales. Els de Rubi castigaven la manca de punteria dels de Luis García i semblava que deixaven sentenciada l'eliminatòria. Tot i això, el Vila-real en quatre minuts de rauxa va veure com Ekambi i Bacca igualaven el marcador i ho deixaven tot obert per a la tornada.