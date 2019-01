El saltenc Marc Domínguez acumula cinc mesos sense cobrar a l´Écija

Les xarxes socials bullen des de fa un parell de dies amb missatges de suport cap a l'Écija, un club andalús amb 80 anys d'història que agonitza per culpa dels greus problemes econòmics. Allà, a un miler de quilòmetres de casa, el tècnic saltenc Marc Domínguez és un dels dammnificats per la dramàtica situació. Fa cinc mesos que no cobra i, com la resta de jugadors, entrenadors i personal del club, s'haurà de buscar la vida si avui no es troba una miraculosa situació a la crisi. L'Écija és propietat d'un empresari coreà, Yong Gon Park, que dilluns va admetre davant dels afectats que no tenia diners per fer front als 400.000 euros d'impagats que ja acumula.

«Ens ha enganyat a tots des del principi», es lamenta Domínguez, que va arribar al club la temporada passada per ocupar-se de la coordinació del futbol base. Ara fa un any, al gener, li van donar la responsabilitat d'entrenar el primer equip, però no va poder evitar el descens de Segona B a Tercera en una última jornada en què l'empat que van arrencar de Cartagena, i que els donava momentàniament la permanència quan va acabar el seu partit, no va servir per un gol del Mèrida al camp del Còrdova B al minut 100, després d'un esperpèntic afegit. El tècnic saltenc, a pesar d'aquell cop, va continuar a Écija, amb el càrrec de director esportiu i responsable de la base. La temporada ja va començar creuada perquè el club va fitxar un entrenador, el gallec David Páez, amb qui no es va avenir gens. «Ell volia ocupar-se també dels fitxatges i de la part esportiva, i li van donar la clau per fer i desfer», explica. Domínguez es va quedar, doncs, amb la parcel·la del futbol base.



No hi ha diners

Paral·lelament van començar a arribar els primers incompliments econòmics del coreà Yong Gon Park. Segons explica Marc Domínguez, «a l'agost ens va dir que no tenia diners perquè havia tingut un problema amb els comptes de Corea i ja s'havia polit el límit que podia traspassar a Espanya. El seu raonament va ser que havíem d'esperar al 7 de gener i que tot es resoldria». Al club l'acumulació de nòmines sense pagar va ser una llosa cada cop més pesada, però tothom hi va posar el coll confiant en una solució dilluns passat. Però allà va aparèixer el president i propietari per admetre la realitat: «Ni comptes a Corea ni res. No té diners, i el pressupost de l'any passat el va cobrir venent un pis que tenia a Madrid i el d'ara el pretenia abonar amb la venda d'un altre immoble a Corea, que de moment no ha pogut fer».

L'Écija, un històric del futbol andalús, amb passat a Segona A i Segona B, per on han passat futbolistes com Gordillo, Nolito i Wilfred, va guanyar el cap de setmana passat al camp del Còrdova B (1-2) a pesar que molts jugadors ja no volien saltar al camp. L'equip és onzè, amb 31 punts, però s'exposa a desaparèixer en pocs dies. Si no hi ha diners la plantilla i els empleats abandonaran l'entitat avui mateix. I això voldrà dir que diumenge no competiran a casa contra el Lucena. «Si passa això ens restaran tres punts i hi haurà una sanció», assenyala Domínguez, que afageix que «si en la següent jornada tampoc ens presentem al partit amb el Coria, representa l'exclosió de la categoria i, per tant, la desaparició».



Sense entrenador

Des de fa tres jornades l'Écija no té entrenador. Páez va ser destituït i com que no li van abonar els impagaments va denunciar el club. Això impossibilita poder fitxar qualsevol altre preparador. «Al camp del Còrdova B ja van multar-nos. El dia a dia el porta el segon entrenador, que no té la llicència per dirigir a Tercera. Vam intentar que jo posés el carnet però com que hi ha una denúncia no resolta, no es pot fer el tràmit», relata el saltenc, que no descarta que en cas d'aparèixer una solució, pogués tornar a la banqueta de l'equip.

La pilota és al terrat de Yong Gon Park. «Ell ha demanat 48 hores per trobar una solució (el termini s'esgota avui). Nosaltres li hem dit que la solució és clara, vendre. Ell volia fer-ho per sobre del deute per guanyar-hi calers i li hem dit que no. L'hem posat entre l'espasa i la paret i el que ha de fer és vendre pels 400.000 euros de deute i marxar», diu Marc Domínguez. De moment quatre o cinc futbolistes ja han demanat la carta de llibertat passi el que passi. Paral·lelament l'Ajuntament i els aficionats de l'Écija han començat a moure's per intentar evitar-ne la desaparició. Alguns empresaris de la zona s'han interessat pel club, tot i que fins ara res ha servit de solució definitiva.

Marc Domínguez assegura que a Écija «s'hi viu molt bé, i al club també s'hi treballa molt a gust». A ell li agradaria continuar, tot i que té clar que l'esperpèntica situació actual no pot allargar-se. Fa un parell de setmanes va tenir una oferta de l'Algesires. La va rebutjar «perquè m'exigien quedar campió de lliga i pujar a Segona B i jo amb la plantilla que tenen no m'hi veig capaç, com a molt d'intentar ser quart i disputar el play-off, però no més». Hauria sigut una solució per encarar la seva carrera davant l'agònica situació del seu actual club. «Els jugadors que són d'aquí i viuen a casa ho tenen relativament bé, però d'altres de Cantàbria o València ja són fora. Alguns m'explicaven que han hagut de passar el Nadal sense poder fer regals», relata el saltenc. Jordi Marenyà i Carracedo, dos dels millors futbolistes de l'equip, van deixar el club la tardor passada tips dels incompliments. La resta ho farà aquesta mateixa setmana si Yong Gon Park no apareix avui amb els diners o un inversor sota el braç mentre l'Écija segueix jugant el partit més important en vuitanta anys d'història.