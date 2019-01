El Lloret perd a la pista del Sant Cugat i es queda a tres punts de la zona de descens

El Lloret havia acabat el 2018 amb dos partits sense perdre -un empat i una victòria-, però ahir no va poder seguir amb la ratxa i va caure a la pista del Sant Cugat, que gràcies al triomf d'ahir surt de la zona de descens.

Els locals es van avançar als cinc minuts de joc amb una falta directa transfomrada per Gilabert. I és que ahir, els barcelonins van transformar moltes de les faltes directes que van tenir, tot i fallar un penal.

Precisament de penal, Farre hagués pogut empatar el partit, però just en la jugada següent i de nou de falta directa els locals marcaven el segon.

El 3-0 a falta de cinc segons per al descans va posar el partit molt coll amunt per als de Josep Codina, que van retallar distàncies quan faltaven 13 minuts per mitjà de Plaza, però un nou gol local a 10 minuts del final acabava amb tota aspiració lloretenca.

Amb la finalització de la primera volta, també es coneixen els vuit equips que jugaran la Copa del Rei: Barça, Liceu, Reus, Caldes, Lleida, Noia, Igualada i Voltragà.