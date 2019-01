El València serà el rival de l'Uni als quarts de la Copa

El València serà el rival de l'Spar Citylift Girona als quarts de final de la Copa de la Reina, precisament el mateix rival que l'equip d'Èric Surís es trobarà diumenge a Fontajau en partit de la Lliga Femenina. Vitòria, la ciutat que acollirà aquest any la competició, del 28 de febrer al 3 de març, va ser l'escenari d'un esperpèntic sorteig del quadre final, ple de confussions i incerteses, que no va acabar tenint la seva versió definitiva fins un parell d'hores més tard de la cerimònia. Fins a tres versions dels encreuaments es van donar abans que la Federació donés per bona la darrera. D'aquesta manera es detalla que l'Uni obrirà la Copa el dijous 28 a les 5 de la tarda enfrontant-se a les valencianes i, si les guanya, a la final es trobarà amb el vencedor del duel Cadí-Araski el dissabte 2 de març a la una del migdia. Per l'altra banda del quadre hi ha les eliminatòries Perfumerías Avenida-Al-Qázeres i el derbi basc Gernika-Gipuzkoa. L'Uni, per tant, evitaria l'equip de Salamanca, el seu etern rival els últims anys, fins a una hipotètica final.

La primera versió que va oferir la FEB, en canvi, aventurava un Spar Citylift Girona-Perfumerías Avenida a semifinals perquè situava tots dos equips al mateix costat del quadre, amb les idèntiques eliminatòries de quarts que s'han donat per bones. Abans d'acabar l'acte del sorteig, la presentadora, Marta Fernández, va explicar que per error havien fet malament la distribució i en van oferir un altre que emparellava l'Uni amb el vencedor del derbi basc a semifinals. Aquest tampoc va acabar sent vàlid i, finalment, pels volts de les dues del migdia (el sorteig era a 2/4 d'1), es va acabar facilitant la versió definitiva. La FEB va atribuir-ho, tot plegat, a «un error humà en la ubicació inicial dels emparellaments».

Segons l'organització, «primer es va procedir a conèixer els encreuaments de quarts de final, amb els quatre caps de sèrie en una urna i la resta de participants en l'altra», i una vegada coneguts els duels, en el segon sorteig, «es va atorgar l'ordre d'aquests quarts, sent l'1 i 2 els dos encreuaments que anaven a dijous, i el 3 i 4 els dos que anaven a divendres». L'ordre de les boles va ser 1-3-4-2. Al vencedor del duel Spar Citylift Girona-València li va correspondre el 2, amb la qual cosa passava a la jornada de dijous i quedava pel mateix cantó del quadre que el Cadí-Araski. «L'error es va produir al canviar el número dos pel quatre, cosa que va provocar un error doble», van assumir els organitzadors.

El València ocupa la cinquena posició a la Lliga Femenina amb un balanç de 9 triomfs i 6 derrotes, lluny del 14-1 que acredita l'Spar Citylift Girona, instal·lat al lideratge de la competició. En tot cas, de tots els possibles rivals a quarts, és el que més bons resultats acredita. Això sí, a l'espera del que passi diumenge a Fontajau en el partit de tornada, en la primera volta la victòria gironina va ser clara a la pista valenciana, per 61-82. Tots dos equips també es van enfrontar en la pretemporada en un amistós a Figueres que va acabar, igualment, amb victòria per al conjunt de Girona per 63-46. L'equip està entrenat per Rubén Burgos, i ha tornat a posar València a l'elit del bàsquet femení espanyol anys després de la fallida del Ros Casares, en un projecte integrat dins del mateix club masculí de l'ACB.

El segon entrenador de l'Spar Citylift, David Muñoz, va dir sobre el València que «és un dels pitjors rivals que ens podia tocar a quarts, tot i que, debutant, ha generat molta expectació, i ha demostrat ser molt sòlid i competeix de tu a tu. Han crescut com a equip i tenen marge de millora, amb gent a l'equip com María Pina, Tamara Abalde i Anna Gómez, que ja saben què és jugar una Copa de la Reina».