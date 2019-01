Marc Nierga deixa l'Olot i fitxa per l'Ebro

Marc Nierga va deixar de ser ahir al matí jugador de l'Olot. El davanter garrotxí havia rebut les últimes hores l'interès de l'Ebro per contractar-lo i finalment va acabar acceptant l'oferta del conjunt aragonès. Nierga ha valorat el fet que pugui tenir més minuts amb l'Ebro dels que tenia a l'Olot, on va arribar aquest estiu procedent del Lleida i ha participat en 18 partits (1 gol), malgrat que en només 5 de titular. D'aquesta manera, Raúl Garrido perd un dels seus revulsius en atac i es queda amb Marc Mas i Marc Cosme com a davanters centre purs. Caldrà veure si l'Olot fa algun moviment per suplir Nierga i fitxa un nou davanter abans no es tanqui el mercat d'hivern a final d'aquest mes.