El Barça busca venjança

El Barça busca avui (20.45 h/ Movistar Partidazo) la setena victòria consecutiva en Lliga davant un Leganés a l'alça que ja el va vèncer en la primera volta, en un partit en què el quadre català no pot fallar si no vol veure reduïda la distància en el lideratge després de les victòries d'Atlètic i Reial Madrid aquest dissabte. L'equip d'Ernesto Valverde deixa enrere la polèmica per la denúncia del Llevant del cas Chumi després que la jutgessa de Competició desestimés la reclamació dels valencians i avui rep el Leganés amb la intenció de seguir pel bon camí i poder venjar la seva derrota a Butarque el setembre passat.