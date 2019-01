El Liverpool continua com un coet a la Premier (4-3)

El Liverpool continua com un coet a la Premier (4-3)

El Liverpool, que va començar perdent a casa davant el Crystal Palace, va acabar imposant-se per 4-3 i posar pressió al Manchester City, que juga avui al camp del Huddersfield. Ara mateix, els reds estan set punts per davant els citizen. Els autors dels gols del conjunt de Klopp van ser Firmino, Mané i Salah, amb un doblet. En el gran partit de la jornada d'ahir l'Arsenal es va imposar al Chelsea per 2-0, amb gols de Lacazette i Koscienly en el primer temps.