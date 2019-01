El Bordils visita el Santoña després d'un viatge de vuit hores

El Bordils obre aquesta tarda a la pista del Santoña (18.30) la segona volta de la Divisió de Plata d'handbol. Ho fa amb les bones sensacions que li donen l'haver sumat tres dels últims quatre punts en partits fora de casa, un empat contra el Cisne i la determinant victòria de la setmana passada contra el Sant Martí Adrianenc. Els gironins faran un viatge de gairebé vuit hores, sortint avui a les 8 del matí en TAV fins a Barcelona per allà agafar un altre tren fins a Vitòria i seguir després per carretera, dues hores més, abans d'arribar al destí. «Portem dos partits seguits puntuant a fora i això vol dir que estem fent les coses bé, que som un bon equip», destaca Sergi Catarain. A les baixes dels lesionats Palahí i Farrerons, avui s'hi afageixen per temes personals les de Combis, David Masó i Masmiquel. Carles Pou i Tomas Banyeras, del filial, viatgen amb el primer equip.