El Girona té l'ocasió d'allunyar un rival

La primera fase de la LEB Plata arriba a la recta final amb tres partits clau que poden marcar les opcions del Bàsquet Girona en la futura lligueta d'ascens. Avui els de Quim Costa juguen a la pista de l'Azuqueca, un rival directe, que a la primera volta ja va ser capaç d'imposar-se a Fontajau (62-66). La grip, que ja va deixar fora de combat Jordi Trias dissabte passat pel duel contra La Roda, ha seguit fent estralls aquesta setmana al vestidor, tot i que Costa espera poder disposar de tots els jugadors pel duel d'avui (18.15).

«Volem equilibrar el balanç de victòries amb ells perquè no sigui un 0-2», admetia ahir el tècnic del Bàsquet Girona, que ja està matemàticament classificat per jugar per l'ascens en la segona part del campionat. L'Azuqueca, en canvi, encara no ha garantit la seva plaça, tot i que la té ben encarrilada. «En la segona fase ens trobarem els millors de l'altre grup i serà la part definitiva que ens indicarà si podem aspirar a cotes més altes», subratlla el preparador.

Costa recorda que «en el partit de Fontajau vam estar irregulars» i va explicar que «en el joc interior tenen una notable fortalesa física» que pot ser clau a l'hora de decidir el resultat.