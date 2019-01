El Peralada no pot superar un munt d'inconvenients

Chicho Pèlach, l'entrenador del Peralada, es va veure obligat a fer mans i mànigues per alinear l'onze més competitiu possible, tenint en compte l'allau de baixes entre els lesionats, sancionats i jugadors al primer equip. Sense anar més lluny, el porter Marcel Lizak va ser inclòs a la llista com a jugador. I per si això no fos prou, a Kilian li va sortir l'espatlla esquerra. Com que de tot se n'ha de mirar el costat positiu, el conjunt alt-empordanès pot presumir d'haver fet debutar Marc Grau, del seu juvenil de preferent, i Paquito López, del Divisió d'Honor del Girona.

La imatge del Peralada va ser bona, tenint en compte que res li va anar a favor. La llàstima va ser que Márquez, abans del primer quart d'hora, va foradar la xarxa de Suárez. Era el primer xut a porteria del Conquense. També seria l'últim.

Si els de Chicho no van empatar, va ser perquè Marqueta va frustar totes les ocasions. Primer, amb un cop de cap espectacular de Jordan. Ja a la segona part, amb una sortida als peus d'Èric Montes, que s'ho va pensar massa. I en la més clara, no va haver ni d'intervenir, perquè Mario va rematar al lateral de la xarxa una centrada d'Andzouana. En va tenir dues de gairebé consecutives, amb el mateix desenllaç. No era el dia del Peralada, que bastant va fer veient les condicions. És la segona derrota consecutiva i baixa fins a la catorzena posició, amb un punt per sobre de la zona de play-out i de la de descens. Però és difícil que es torni a trobar en pitjors condicions.