Judo Cinc medalles per al Securitas-Girona al català sub-21

Dues medalles d'or per a Marc Bechdejú en 55 quilos i Miquel Hernández en 66; dues de plata per a Jordi Acedo també en 66 i Artur Xargay en 73; una de bronze per a Kindi Ba també en 73; i la setena posició de Yousef Saloum en la mateixa categoria de Xargay i Ba van ser els resultats del Securitas-Girona Judo en el Campionat de Catalunya sub-21 que es va celebrar a l'Hospitalet de l'Infant. «Podem qualificar els resultats d'excel·lents, tinguem en compte que tots els judokes, excepte Xargay, estan encara a la categoria sub-18», explica Jose Salas, director tècnic del Girona-Judo.