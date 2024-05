Dues finals d'infart per una salvació a Blanes

El Blanes té dues autèntiques finals per salvar-se a Primera Catalana en l'any del retorn a la categoria. Els dos últims rivals de la temporada són el Cardedeu i el Bosc de Tosca, amb qui està empatat 31 punts i es disputa evitar dues places de descens a Segona Catalana. «Hem de guanyar sí o sí al Cardedeu, no ens val l'empat perquè tenim l'average perdut», afirma Uri Vila, l'entrenador del Blanes. Pas a pas perquè per arribar viu a l'últim duel amb els garrotxins (19 de maig) ha de sortir victoriós del duel a terres vallesanes, aquest diumenge (12.15 h).

Els selvatans es presentaran a les dues cites en dinàmica positiva, ja que tot i ser 14ns s'han convertit en el cinquè millor equip de la segona volta, només superat per conjunts com el campió, el Manlleu, o el segon i el tercer, l'Argentona i el Caldes de Montbui. El que ha canviat respecte a la primera volta és que «a la Segona Catalana si et desconnectaves deu minuts no passava res i aquí a Primera Catalana si et succeeix ja t'han marcat dos o tres gols. Quan els jugadors han entès que han d'estar concentrats el 100% dels minuts s'ha vist el canvi. Ens hem adaptat a la categoria i hem competit en tots els partits menys contra el Manlleu a casa», afegeix el tècnic torderenc de 33 anys.

En el mercat d'hivern, l'equip només es va reforçar amb el jove davanter Hugo Garcia, fitxat del Figueres, de la Lliga Elit, i que ja duu cinc gols.

Dotze anys de travessia

Vila, que va arribar a jugar amb el Blanes a Tercera Divisió, explica que no tenen «pressió. No ho contemplo. Només demano als jugadors que donin la millor versió i que s'esforcin. El partit de Cardedeu serà una final anticipada i determinarà quin dels dos equips baixa». De moment, ja han descendit el Begur i el Mataró i tot indica que el Bosc de Tosca, el Blanes i el Cardedeu es jugaran les dues places restants.

Per al Blanes és clau mantenir-se a Primera Catalana com a club històric que és i per al projecte de la base. Els blanc-i-blaus van retornar el 2023 a Primera Catalana després de 12 anys de travessia i a Tercera Divisió hi havien jugat per últim cop el 2010. El planter blanenc té prop de 500 jugadors en diferents categories, amb el juvenil A situat a Primera Divisió, la quarta.

A més, disposa de dos filials: el B, establert a Tercera Catalana, i el Cuatro Vientos, amb qui està fusionat, a Quarta Catalana. Un total de cinc jugadors dels filials (Arnau, Martí, Pini, Àlex i Mati) i un juvenil (Guillem) han debutat aquesta temporada a Primera Catalana: «El 93% dels jugadors del primer equip són de Blanes o com a mínim s'han format dos anys al club», afegeix Vila, que també és el seleccionador català sub-14.

