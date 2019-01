El Szekszard remunta contra el Bydgoszcz i serà el rival de l´Uni a vuitens

El dimecres 14 a Hongria i el dimecres següent a Fontajau. L'Spar Citylift Girona jugarà els vuitens de final contra l'actual segona classificat de la Lliga hongaresa, només per darrere del Sopron de Roberto Iñíguez i Queralt Casas, que ahir va eliminar el Bydgoszcz polonès eixugant la diferència de 17 punts per la qual havia perdut en el partit d'anada. Ahir, el Szekszard va guanyar per 26 punts de diferència (86-60) amb un paper destacat per a la sueca Frida Eldebrink amb 23 punts i 9 rebots i l'australiana Abby Bishop (17 punts i 5 rebots).

Szekszard és una ciutat de poc menys de 40.000 habitants a encara no dues hores en cotxe de Budapest. Ahir, contra el Bydgoszcz el seu petit pavelló es veia ple i amb ambient.