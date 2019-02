L'Espanyol reacciona a temps per salvar un punt

L'Espanyol va rescatar un punt davant el Vila-real (2-2) en un partit en el qual els locals van arribar a dominar per 2-0 quan només faltava un quart d'hora, però no van saber frenar la reacció del conjunt català, que va despertar a temps després d'una pobra primera part.

El partit suposava el retorn a la banqueta de Javi Calleja gairebé dos mesos després que fos destituït i rellevat al capdavant de la primera plantilla per Luis García Plaza, que dimarts passat deixava el club castellonenc. Però aquest nou canvi d'inquilí no va servir per revertir la mala ratxa d'un Vila-real que continua enfonsat en les places de descens. Es va posar per davant amb els gols d'Iborra i de Cazorla, des del punt de penal. Però va ser incapaç d'aguantar l'avantatge contra un rival gris al primer temps, però que va ser capaç d'aixecar-se quan més ho necessitava.

Malgrat la precipitació en les seves accions i l'efectivitat dels tres centrals del Vila-real, l'Espanyol aconseguia agafar aire amb un gol en pròpia porta de Bonera fent néixer els dubtes que han acompanyat al Vila-real tota la temporada. A aquests nervis locals s'hi va unir una nova estrebada visitant que va significar l'empat. Gran gol de Rosales, amb rosca i des del vèrtex de l'àrea. El 2-2 el va veure des del damunt de la gespa Wu Lei, que acabava d'entrar. El flamant fitxatge dels de Rubi va sortir al minut 78 substituint Dídac Vilà i va debutar.