Se suïcida l'internacional serbi Novak Boskovic als 29 anys

L'internacional serbi d'handbol Novak Boskovic s'ha suïcidat aquest diumenge per un tret al cap als 29 anys, segons informen mitjans del país balcànic.

"L'internacional serbi Novak Boskovic va perdre tràgicament la seva vida a la casa familiar de Crvenka", va confirmar la Federació Sèrbia de Handbol, que no va oferir detalls de com es va produir la seva mort.

El diari serbi Blic va informar que el jugador de Sombor es va suïcidar a casa de Crvenka, al nord del país, en disparar-se una bala al cap amb una pistola que posseïa de manera legal. En aquest moment es trobava la seva dona al domicili, on també vivia amb la seva filla de cinc mesos.

El lateral dret, que militava al Hapoel Rishon-LeZion israelià, va abandonar el país d'Orient Pròxim divendres passat al·ludint motius personals. Boskovic, que va jugar en clubs com el Tatabanya hongarès, el Dinamo de Bucarest o el Maccabi Tel-Aviv, va ser internacional en l'Europeu de Polònia 2016.

"Tots estan en xoc", va confirmar una font de l'Hapoel al The Jerusalem Post. "No hi va haver senyals prèvies que això anava a succeir. Novak sempre somreia, sempre estava de bon humor i tots l'estimaven. En l'últim partit va ser l'estrella de l'equip, i de sobte vam rebre aquesta horrible notícia. No té explicació", ha conclòs.