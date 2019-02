Una volta immaculada de l'Uni Girona i una (cara) reacció des de Salamanca

«Més us hauria valgut no haver-les guanyat de tants punts...». Mig de broma, mig seriosament, més d'un i de dos han fet aquest comentari als tècnics i a les jugadores de l'Spar Citylift Girona sobre els efectes que podria acabar generant la seva històrica, per contundent, victòria sobre el Perfumerías Avenida del passat 16 de desembre. Aquell dia, davant els 5.000 espectadors que omplien el pavelló de Fontajau, l'equip que entrena Èric Surís va derrotar l'Avenida per 26 punts de diferència (79-53) en una autèntica bufetada a la cara com no recordaven a Salamanca, que van veure clar que des de Girona se'ls estaven menjant el terreny i que calia reaccionar. Des d'aquell dia, l'Uni no ha deixat de guanyar partits a la Lliga fins completar diumenge contra el Cadí una volta perfecta imposant-se d'una tirada als altres tretze equips de la competició, mentre que el Perfumerías ha optat per una altra via: injectar diners i més diners al seu pressupost.

En les últimes setmanes, el Perfumerías ha rescindit el contracte a la letona Aijna Putnina i a l'entrenador Lino López; ha convençut, o en altres paraules li ha comprat les ganes, a Miguel Ángel Ortega perquè abandoni el seu any sabàtic a Escòcia per tornar a la banqueta del Würzburg; i ha fitxat dues jugadores més: l'escorta nord-americana Jewell Lloyd i la seva compatriota, però amb passaport hongarès, Cyesha Goree. Menció especial mereix el cas de Lloyd. Campiona de la WNBA amb Seattle Storm, on tenia un paper destacat jugant de titular i fent 15 punts per partit, i del Mundial amb la selecció dels Estats Units aquest estiu; Lloyd és una d'aquelles nord-americanes que en els últims anys no arribaven a la lliga espanyola.



Jewell Lloyd, reforç de luxe

Segurament, des d'aquell Ros Casares que va guanyar l'Eurolliga amb Roberto Íñiguez, Laia Palau i Shay Murphy, que va importar estrelles com Maya Moore, Lauren Jackson o Anne Wauters, els equips de Lliga Femenina-1 no podien assumir els salaris de les millors jugadores de la WNBA com Lloyd. L'escorta nord-americana, a qui en el seu dia Kobe Bryant va batejar com la «Mamba d'Or», havia començat la temporada amb el Botas de Turquia, amb qui estava fent al voltant de 17 punts per partit tant a la turca com a l'Eurocup. Abans de Nadal, però, l'equip d'Ankara no li va pagar alguna nòmina, una circumstància malauradament més habitual del que tocaria tant en el bàsquet femení en general com en l'esport turc en concret, i Jewel Lloyd va dir que no tornaria a jugar fins que cobrés. Així, la nova escorta del Perfumerías Avenida no va participar en l'eliminatòria de l'Eurocup entre el Botas i l'MBA Moscou, finalitzada amb la inesperada eliminació de les turques; i, com que continuava sense cobrar, a mitjans de gener es va desvincular del club d'Ankara. Sense marge de temps per anar a la Xina o la milionària lliga de Corea del Sud, on havia estat els últims hiverns, a aquesta antiga estrella de la Universitat de Notre Dame i número1 del draft de la WNBA del 2015, només li quedava buscar lloc en un equip d'Eurolliga disposat a pagar-li el seu elevat salari. I aquí va aparèixer el Perfumerías Avenida.

Arribat a aquest punt, a Salamanca ja havien canviat Lino López per Ortega i havien fitxat Lloyd, una escorta, després de desprendre's d'una pivot (Putnina). Al tècnic de l'Hospitalet li faltava una peça de rotació interior i, com que la casa és gran, ahir l'Avenida va presentar Cyesha Goree, una nord-americana amb passaport hongarès que fins la setmana passada jugava al Reyer Venezia. Els qui l'han vist jugar parlen de Goree com una interior molt del gust d'Ortega, per entendre'ns més semblant a Laura Nicholls que a Putnina, que s'adaptarà a l'estil de joc intens que vol l'ara de nou entrenador del Perfumerías Avenida. De fet, ella mateixa es va definir en aquesta línia ahir en la seva presentació: «El meu treball és defensar, córrer, agafar rebots... El que necessiti l'Avenida de mi».