L´Esteve-Sunn Team es marca un any de reptes ambiciosos

El grup esportiu 2019 de l'Esteve Team esta format per dues principals seccions: un equip cicloturista i Màster de carretera (Esteve Road Team) format per 13 corredors locals, i un equip d'elit de Mountain Bike (Esteve-Sunn Team), que compta amb el patrocini principal de la marca de bicicletes Sunn. Aquest equip està format per Roger Argelaguer, Oriol Colomé, Sílvia Roura (vigent campiona d'Espanya sub23), Francesc Freixer i Santi Martínez; dirigits pel Team Manager Christian Esteve i el president, Joan Esteve. Els objectius són les 5 proves catalanes de la Bike Marathon Cup, que compta aquest any amb dues proves UCI: la VolCAT Igualada i la VolCAT Costa Brava, el Campionat d'Europa d'Ultramarathon, on Sílvia Roura intentarà revalidar l'or sub23; els campionats de Catalunya i Espanya de Bike Marathon i Rally, a més de moltes altres proves com el recent Open BTT La Selva.