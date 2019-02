El colombià Steven debuta a Europa amb una excel·lent mitjana

La primera experiència al futbol europeu del davanter colombià del Palamós Steven García es pot qualificar d'excel·lent. Arribat el passat desembre, és un dels tres fitxatges d'hivern de l'era Otamendi al costat de Tika Kafusha i Esmail Sharyari. Poc ha aparegut, però quan ho ha fet no ha deixat ningú indiferent. Tres cops ha sortit des de la banqueta i suma ja tres gols. Es pot demanar més?

Va debutar amb la samarreta del degà al camp del Vilassar de Mar sortint al minut 78, en un matx que va acabar amb taules i sense gols (0-0). Una setmana després s'estrenava a casa substituint l'argentí Lucas Allende al minut 58 i en el tram final, al 85, s'encarregava de tancar la golejada davant el Rubí (4-2). Uns números que podrien ser millors si no fos perquè s'ha passat dos mesos fora de combat. Després de Rubí i a causa d'una lesió, el davanter es va passar quatre jornades sense entrar en una convocatòria de Salamero fins que el passat diumenge contra el Tona va poder tornar a una llista. La reaparició del colombià no podia ser més exitosa perquè va ingressar al rectangle de joc als 34 minuts i la seva participació va resultar decisiva per salvar un punt. Els palamosins perdien per 0 a 2, però un doblet del colombià (min. 51 i 65) va permetre que els locals empatessin el matx (2-2). En resum, la mitjana del colombià en la seva primera experiència fora del seu país és d'allò més positiva: 3 suplències (100 minuts) i 3 gols.