Els millors equips del món seran en el torneig Costa Brava Soccer Cup

El 24, 25 i 26 de maig, les poblacions costaneres de Palamós i Calonge-Sant Antoni reuniran el bo i millor dels equips de futbol base del país i internacionals en categoria aleví i benjamí. La primera edició del torneig Costa Brava Soccer Cup ja escalfa motors i els seus organitzadors no estalvien elogis en dir que aquesta competició que tot just comença a caminar pot revolucionar el futbol base i marcarà una època. Un dels implicats en el projecte i que assegura que el torneig « sacsejarà tota la Costa Brava» és el migcampista del Llagostera Pitu Comadevall. El saltenc explica com neix el Torneig Costa Brava Soccer Cup, «amb els amics Pol Tarrenchs, amb qui he jugat al Llagostera, i en Manu Viale, amb qui vaig jugar a L'Hospitalet, ens vam ajuntar els tres i com que ens agrada formar i entrenar els nens vam voler anar un xic més enllà i organitzar un torneig de categoria aleví i benjamí».

Clubs com la FE Palamós i l'Escola de futbol de Calonge i Sant Antoni col·laboren amb el projecte així com els dos consistoris d'ambdós municipis. Pitu Comadevall assegura que més endavant faran una presentació oficial del torneig, una competició que requereix molta feina perquè tan ell com Tarrenchs i Viale hauran de trucar als equips, als hotels i coordinar tot l'operatiu, horaris, camps, partits... Els escenaris d'aquest primer torneig es faran a l'estadi Palamós-Costa Brava, als seus annexos i també el camp del Sant Antoni de Calonge.

El torneig, explica el migcampista del Llagostera, es farà «per fase de grups; el dissabte 25 de maig es jugarà la fase classificatòria i el diumenge 26, la fase final». Sobre el sistema de competició, Pitu afegeix que «els equips que no es classifiquin per a les finals seguiran jugant per un lloc per la plata i bronze. D'aquesta manera cap equip queda eliminat i competiran cada dia».

L'objectiu de futur del Costa Brava Soccer Cup és créixer i consolidar-se, segons Pitu, «és el nostre primer any i estem molt il·lusionats i tenim moltes ganes de fer-ho bé». El futbolista de Salt, això sí, vol anar a poc a poc, «no ens volem posar objectius a llarg termini, però, si una cosa tenim clara, és que volem donar continuïtat a aquest torneig» i tant de bo que en un futur poguem augmentar les seus i els equips participants». Tot aficionat al futbol sap que des de fa una bona colla d'anys a les comarques gironines s'hi celebra un torneig adreçat al futbol base, per Setmana Santa. El MIC acapara totes les mirades i interès dels aficionats del millor base del món. En aquest sentit, Pitu Comadevall assegura que «el MIC són paraules majors perquè és un torneig espectacular que porta molts anys consolidat i amb superequipassos, ni molt menys volem ser la seva competència, tot al contrari».

Els aficionats que el proper mes de maig vulguin apropar-se als camps on s'hi juguin els partits no es trobaran les portes obertes «però la quantitat que s'haurà de pagar és un preu gairebé simbòlic i, gràcies a la col·laboració amb l'hospital Sant Joan de Déu, tots els diners de la recaptació aniran invertits en la lluita a investigar el càncer infanti». L'ex-migcampista del Girona explica que «l'aficionat pagarà només una vegada i li posarem una pulsera perquè tingui accés lliure tots els dies».

A banda de jugar amb el Llagostera a Tercera Divisió, Pitu Comadevall també està realitzant classes de tecnificació a nens, tot i que no entrena cap equip de mainada. Un cartell que fa patxoca. Encara queden places disponibles per a aquells clubs que vulguin gaudir de bon futbol de base, aquests poden saber que de moment ja hi ha confirmada la participació del Barça, el Girona FC, l'Espanyol, el Saragossa, l'Sporting de Gijón, el Llevant, el Huesca, el Reus, el Mallorca i recentment s'hi ha afegit el Montpeller francès.