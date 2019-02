El Figueres recopila «cent anys d´emocions» al Museu del Joguet

La primera samarreta de la UE Figueres, cedida per la família d'Alfons Botey, que la va lluir cent anys enrere; els estatuts oficials de la fundació, concretada el 13 d'abril de 1919 fruit de la fusió entre l'Sport Club Català, del Casino Menestral, i l'Sport Club Figuerenc o Joventut Sportiva i Artística, del Casino Sport Figuerenc; i la pilota del Trofeu Vilarrassa, que el 3, 4 i 5 de maig de 1960 va dur a la capital de l'Alt Empordà figures del futbol mundial com Joel, Didí, Vavá, Evaristo, Kubala i Czibor per reforçar el Figueres, són alguns dels principals atractius de l'exposició «La Unió en fa Cent» que aquest vespre (19.15) s'inaugura al Museu del Joguet. Com diu l'actual president del club, Narcís Bardalet, es tracta d'una recopilació de «cent anys d'emocions», un dels plats forts dels actes del Centenari que encara inclouran d'altres esdeveniments destacats com l'edició d'un llibre commemoratiu o un acte-homenatge al Teatre El Jardí el proper 13 d'abril amb la presència d'exjugadors, exentrenadors i exdirigents, on també es farà un homenatge a l'autor de l'himne (1978), Josep M. Surrell.

Carles Lloveras, vicepresident de la Unió, acumula 37 anys a la directiva en dues etapes i ha actuat com a comissari de l'exposició al costat de Santi Coll i Ramon Serra. Bona part dels objectes i records que apareixen a la mostra formen part de la seva col·lecció. «Des dels vuit anys, que els meus pares em duien al camp de les Monges, que segueixo el Figueres, i encara ara amb 82 anys no fallo mai a Vilatenim», subratlla. En la seva primera etapa a la junta, el club jugava a Preferent «i en vaig sortir el segon any que estàvem a Segona perquè aleshores feien falta més diners que no pas gent per treballar». Lloveras va tornar a la directiva el 2007, quan el club es va haver de refundar a Tercera Regional després que Enric Flix traslladés l'antiga SAE a Castelldefels. «Van ser uns moments duríssims perquè vam estar a la vora de la desaparició. I va ser complicat haver de tornar a començar des de zero, de baix de tot», recorda. Però també d'aquell gran forat negre la Unió se'n va saber sortir i amb cinc ascensos consecutius es va plantar a Tercera Divisió, on continua militant amb l'anhel d'intentar «treure el cap», com apunta Bardalet, en les posicions d'honor, la propera temporada, si la seva candidatura és l'escollida en les eleccions que es convocaran el proper 14 de febrer. Fins ara el club ha tingut 28 presidents, començant per Bernard Palmer (1919-1921), i amb Emili Bach com el qui més temps ha ocupat el càrrec (1978-1993).

En la mostra la refundació hi té un capítol, però també hi ha espai per a moments més agradables com l'ascens a Segona B la temporada 1982/83 després de desfer-se del Durango i del Sevilla Atlètic, o el de Segona A a finals del curs 1985/86 de la mà de Mané. «En tot el recorregut s'hi acumula molta emoció, que és el que he sentit en entrar aquí. He estat aficionat del Figueres de tota la vida i ara accepto amb entusiasme el repte que m'ha tocat viure de ser el president del Centenari», detalla Narcís Bardalet.



Convocatòria d'eleccions

L'actual màxim dirigent de la Unió va agafar el relleu de José Antonio Revilla. Dijous obrirà el període electoral que ha de culminar a finals de març amb unes eleccions a la presidència a les quals es vol presentar. «En aquests moments estem contents per la situació que vivim. És cert que esportivament ens agradaria estar més amunt, però nosaltres tenim il·lusió per fer les coses ben fetes i treballem amb rigor econòmic», destaca. Bardalet adverteix que «nosaltres ja vam viure una etapa nefasta i no volem caure en errors passats, l'època dels mecenes ha passat». El club acabarà la temporada amb 20.000 euros de superàvit (i ha eixugat els 35.000 de deute que arrossegava) i això podrà revertir la temporada que ve en la confecció d'una plantilla amb més potencial i aspiracions (ara la Unió és 15a, sense opcions de fer play-off ni tampoc de patir per la permanència). Per al curs que ve Bardalet també té en ment crear un equip femení.

La Unió mobilitza uns 250 nens al futbol base i l'exposició del Museu del Joguet busca que Figueres es torni a sentir seu el Figueres. «S'ha de ser objectiu, l'equip ha d'animar la gent, hem de fer les coses ben fetes, però sobretot hem d'evitar caure en mans d'encatadors de serps», rebla.