Detenen el jugador del Llevant Toño per un delicte d'extorsió

El futbolista Antonio Toño García Aranda, defensa del Llevant UD, va ser detingut per extorsió i «les actuacions judicials estan subjectes a secret sumarial», tal com va informar el propi club en un comunicat. «En relació a les informacions aparegudes sobre la detenció del jugador de la nostra primera plantilla, Antonio García Aranda, tenint en compte que les actuacions judicials estan subjectes a secret sumarial, el Llevant UD, sense perjudici del que en el futur pugui acordar, mostra el seu suport al jugador i a la seva família», establia la nota. El jugador va anar a declarar com a testimoni i el jutge va entendre que existien indicis racionals de delicte per imputar-lo també en el cas d'extorsió, fet pel qual va quedar en presó provisional sense fiança a l'espera que s'aixequi el secret de sumari.