L'Espanyol rep el Rayo en un altre duel trascendental per la salvació

Malgrat que Eusebio va assegurar que no pensa estar al cas dels partits dels rivals del Girona per escapar del descens, de ben segur que l'afició estarà molt pendent avui del que facin avui l'Espanyol i el Rayo Vallecano a Cornellà (2/4 de 7) i també del resultat que pugui treure el Celta aquest migdia al camp del Getafe (12.00). El partit d'aquesta tarda a l'RCDE Stadium és clau per als blanc-i-blaus però el vestidor no encén les alarmes, tot i que és conscient que un altre relliscada podria disparar els nervis. L'empat al camp del Vila-real (2-2), amb remuntada inclosa va donar confiança als homes de Rubi que, tot i això, encadenen una ratxa de 4 punts dels últims 33 possibles. El tècnic maresmenc no va voler parlar de final ahir i va insistir que es tracta d'un «partit molt important però no pas decisiu».

A nivell esportiu, són baixa per a aquest partit Pedrosa i Àlex López, per lesió i Mario Hermoso, per acumulació de targetes grogues mentre que Víctor Sánchez, va quedar fora de la llista per decisió tècnica Per contra, Rubi recupera Marc Roca, Iago Indias i Alfa Semedo.

Mentrestant, al Coliseum Alfonso Pérez, el Celta s'encomanarà a Iago Aspas, un cop ja recuperat de la lesió muscular que li ha fet perdre's els últims partits, per intentar superar un sòlid Getafe, que es troba a la cinquena posició de la classificació per mèrits propis.