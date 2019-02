Ter Stegen impedeix la derrota del Barça a San Mamés

El porter alemany Marc-André Ter Stegen ha impedit aquest diumenge la derrota del FC Barcelona en Sant Mamés amb dues grans aturades a xuts de Markel Susaeta i Iñaki Williams en les que han estat les millors ocasions del xoc d'aquesta nit a Bilbao davant l'Athletic Club, partit que ha acabat sense gols.

El 0-0 final ha sigut potser massa premi per un Barça que no ha generat oportunitats de gol, encara que sí que ha mantingut la iniciativa en el joc durant més temps. I potser massa càstig per un Athletic que ha tingut les millors ocasions i ha aguantat estoic l'infructuós domini visitant del segon temps.

Amb aquest empat, els d'Ernesto Valverde cedeixen dos dels vuit punts que mantenien a la taula sobre el Reial Madrid, que ara queda a sis, i amplia en un, a set, la diferència sobre l'Atlètic de Madrid, que ha caigut a la tercera plaça.

Al final ha jugat Messi, el dubte que planejava sobre el partit.