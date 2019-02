Remuntada èpica en l'afegit

L'Espanyol va signar un triomf clau contra el Rayo Vallecano a l'RCDE Stadium (2-1) en desfer l'empat en el minut 95 després d'un gol de Sergi Darder i remuntar un partit d'altes revolucions, en què el quadre visitant es va avançar a la mitja hora i l'amfitrió va empatar de penal. El VAR va tenir una gran influència en una trobada de tensió, ritme i suspens: va anul·lar dos gols al conjunt català, tots dos a Darder, i un al conjunt visitant. A més a més, va ser clau en assenyalar una pena màxima sobre Wu Lei, que va permetre que l'1-1 pugés al marcador.

El Rayo va sortir a mossegar a Cornellà-el Prat. Als quatre minuts, Álex Moreno va centrar la pilota i Raúl de Tomás va rematar de cap. Va atrapar Diego López. Poc després, a l'onze, Álvaro va aprofitar un rebuig després d'un xut de Moreno, altre cop, i la pilota va acabar a la xarxa, tot i que el gol era fora de joc. L'Espanyol va respondre a aquest inici incrementant el ritme. La insistència blanc-i-blava volia un premi i en el 19 Darder, i el VAR, van posar el suspens al partit. El col·legiat va anul·lar la seva diana. No hi havia pausa al mig del camp. El matx era frenètic i les notícies se succeïen: ocasió fallada d'Imbula al 32, Piatti es va retirar en llitera de la gespa, l'extrem xinès Wu Lei s'estrenava a casa... i gol de Ba. El senegalès va connectar una centrada d'Embarba amb una fuetada creuada de cap (0-1).

Darder va fer el primer avís just després de la represa amb un xut des de la frontal. El guió es mantenia: els pericos buscaven el gol i el rival esperava a la contra sense excessives dificultats. Al minut 69, Wu Lei va ser fet caure a l'àrea per Velázquez i l'àrbitre, després de convidar al suspens amb el VAR, va assenyalar penal. Borja Iglesias empatava.

L'Espanyol fregava el triomf, però en l'afegit altre cop va aparèixer el VAR. L'àrbitre va anul·lar el que hauria estat el segon gol de de Darder (m.93). No obstant això, el balear va regalar als aficionats un vistós gol amb una volea des de la frontal i aquest cop no hi va haver res que li impedís celebrar-ho amb eufòria.