El Figueres no aixeca el vol i torna a perdre a Vilatenim

Des del 5 de desembre de l'any passat, amb la victòria a Vilatenim davant el Vilafranca (2-1), el Figueres no sap el que és guanyar. Vuit partits en els quals el conjunt entrenat per Joan Esteva ha sumat 5 empats i tres derrotes, contant la d'ahir a casa davant el San Cristóbal (0-1).

Ahir va ser la falta d'encerts davant la porteria rival que va condemnar els locals, que van portar la iniciativa del joc i van generar moltes ocasions de perill a la porteria defensada per Dani Lledó, però no van ser capços d'estar encertats de cara a barraca.

I el que passa normalment en aquestes ocasions, quan assetges la porteria rival sense marcar, ho acabes pagant. Així ho va aprofitar el conjunt terrasenc per marcar en una de les poques arribades que va tenir. Va ser al minut 15 quan Aroca va rebutjar un xut des de la frontal dels visitants, però Marc Vilajosana va ser el més ràpid en reaccionar per enviar la pilota al fons de la porteria.

Els de Vilatenim van intentar buscar el gol fins el final, però no hi va haver manera de batre a Lledó i el Figueres va tornar a perdre (0-1). Una derrota que fa que els d'Esteva continuin a sis punts de la zona de descens que ara mateix marca el Castelldefels. La pròxima oportunitat per aixecar el vol serà la pròxima setmana al camp del Santboià, un equip en zona de descens.