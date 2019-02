L´amarg debut d´Eloi Amagat

La derrota que l'Olot va patir el passat diumenge davant el València Mestalla (2-0) va tenir pocs aspectes positius a destacar, però un d'ells va ser el debut d'Eloi Amagat. L'ex del Girona ja havia entrat a la convocatòria la jornada anterior amb el Conquense, però en aquella ocasió, tot i estar a la banqueta i escalfar per la banda del Municipal, no va tenir minuts. En canvi, l'últim cap de setmana sí que va disposar de poc més d'un quart d'hora per començar a prendre contacte amb els seus nous companys. «No va ser tant positiu com m'hauria agradat. Tenia ganes d'estrenar-me amb la samarreta de l'Olot però la derrota fa que no el pugui considerar un bon debut», valora Eloi.

El migcampista va entrar al terreny de joc al minut 74 substituint Héctor Simón per començar jugant per darrere de Marc Mas i acabar el partit actuant al costat del pivot Jordi Masó. Aquest fet demostra la polivalència del jugador i la capacitat d'adaptar-se a diversos rols. «No hem parlat amb Garrido sobre on vol que jugui perquè ell em coneix i sap que puc adaptar-me a qualsevol posició del mig del camp segons l'esquema o el context del partit», assegura el gironí.

Eloi Amagat va signar amb la Unió Esportiva Olot el 31 de gener, l'últim dia del mercat d'hivern. El tècnic, Raúl Garrido, explicava a la roda de premsa posterior al partit davant el Conquense que el migcampista no havia debutat aquell dia perquè encara necessitava adaptar-se a l'equip i a la categoria, ja que ve de formar part d'una plantilla de Primera Divisió i de tastar també la Major League Soccer dels Estats Units de la mà del New York City. «El procés d'adaptació ha estat molt ràpid. El vestidor és molt bo, molt familiar i amb 6 o 7 jugadors ja hi havia coincidit tant al Girona com al Llagostera», explica Eloi Amagat, que assegura també que «l'Àlex Granell i en Pere Pons ja m'havien advertit que estaria molt bé en aquest club».

Respecte a la filosofia de l'Olot, que aposta per signar jugadors de proximitat, Eloi explica que des de la primera reunió que va tenir amb el president i els directius garrotxins ja li van fer saber aquesta manera d'actuar, que considera que «és una filosofia que encaixa amb la meva manera de veure les coses i va ser un dels motius pels quals vaig escollir venir a l'Olot». El migcampista també està entusiasmat i meravellat amb la idea de joc que proposa el seu nou equip. «Em va agradar molt la versió de l'equip davant el Conquense, que volia tenir la pilota i ser protagonista. Diumenge, a València, no vam estar tan bé, però segur que la jornada vinent, a casa, tornem a competir com sabem».



Jornada d'ajuda al club

Aquest cap de setmana, l'Olot rebrà el Barça B al Municipal a partir de les 5 de la tarda. Serà una «jornada d'ajuda al club», així que tothom s'haurà de rascar la butxaca. Les entrades costaran 8 euros per als socis i 15 per al públic en general. Tot júnior que tingui el carnet de soci entrarà de franc, mentre que haurà de pagar 4 euros el que no sigui soci.