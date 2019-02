Borja Iglesias creu que res fa pensar que hagi de marxar de l'Espanyol

El davanter de l'Espanyol Borja Iglesias va dir ahir després de l'entrenament a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, que «no hi ha motius» per pensar que no seguirà a l'entitat blanc-i-blava, on es troba «molt feliç» i amb la qual té contracte fins el 2022.

En l'aspecte col·lectiu, va explicar que l'equip havia de «sobreposar-se» a la mala dinàmica de resultats. La victòria contra el Rayo Vallecano (2-1) del passat cap de setmana va revitalitzar el grup. «Teníem ganes d'un triomf, perquè en els mals moments es pateix i ara volem que això es prolongui», va afegir.