Hèctor Simón fa història a l'Olot: 127 partits a Segona B

Hèctor Simón acumula 168 partits oficials amb l'Olot i és el jugador que més partits ha disputat a Segona B (127) defensant els colors del conjunt garrotxí, per davant d'Uri Santos (122). «És una dada significativa que em fa estar orgullós. És el resultat de la constància, del treball ben fet i d'estar a gust a un lloc com Olot, ja que és al club on més temps he estat», valora el futbolista.

El migcampista va signar amb l'Olot l'estiu de 2014 després de finalitzar contracte amb l'Oviedo, equip amb el qual jugava al grup primer de la Segona B. Quan el de Llançà va arribar a la Garrotxa, els olotins acabaven de disputar, el curs anterior, la seva primera temporada a Segona B, en la qual van assolir la permanència a falta de dues jornades per finalitzar la lliga guanyant l'Huracán (3-2).

En la primera temporada d'Hèctor a Olot, l'equip també aconsegueix salvar-se. Els olotins van empatar a casa (1-1) davant el Vila-real B a la penúltima jornada de lliga i van assegurar-se, d'aquesta manera, la continuïtat a la divisió de bronze. A la temporada 2015/16, la segona d'Hèctor Simón al club, l'equip descendeix després de perdre 1 a 2 a casa davant l'Atlètic Llevant a l'última jornada. Hèctor defineix aquests dos primers cursos com a inestables. «Les dues primeres temporades que vaig estar aquí van ser complicades, tant col·lectivament com individualment. Vam viure diversos canvis d'entrenador i un descens a Tercera», recorda.

El 2017 va ser un millor any per a l'Olot, ja que l'equip va tornar a la Segona B després de sortir campió del grup cinquè de Tercera amb Ramon Calderé com a tècnic. La temporada passada, els garrotxins van competir de nou a la divisió de bronze. L'Olot va patir per salvar-se, però ho va aconseguir a l'última jornada amb un gol històric de Barnils al temps de descompte davant l'Elx. Hèctor Simón va disputar 36 partits i va fer 5 gols. «Vaig decidir quedar-me a Tercera per ajudar a estirar del carro i vam tornar a pujar a Segona B, on vam tornar a patir. Tot i això, tant l'equip com jo vam tenir un nivell més estable», assegura.

Aquest any sembla que els garrotxins patiran menys per assolir la salvació, ja que en aquests moments són setens a 7 punts del descens. En aquest curs, Hèctor Simón segueix sent un dels homes clau de l'equip. El migcampista ha disputat 24 partits fins ara, sent així, juntament amb Marc Mas i Ginard, els únics jugadors de la plantilla que han jugat tots els partits. «És molt important tenir continuïtat. Quan jugues tants partits i tants anys a un lloc és maco. M'agrada jugar a futbol i cuidar-me i això fa que pugui tenir aquesta estabilitat», valora Héctor Simón, que té clar que amb 34 anys encara es veu capacitat per allargar uns quants anys més la seva carrera i no es posa data límit per retirar-se. El proper repte, guanyar diumenge el Barça B.