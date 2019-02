Girona -Múrcia, cita clau avui a Fontajau (20.00)

El Bàsquet Girona tanca avui la primera fase a Fontajau contra un Reial Múrcia (20.00) que serà un rival en la lluita per pujar a la segona fase, a la qual, guanyant avui, els gironins passarien arrossegant un balanç de 6-4. «El partit té dos punts de vista perquè primer hem de recuperar el nivell de joc que no vam tenir la setmana passada a Vic, i tenir clar que juguem contra un rival que també estarà a la segona fase i que, per tant, és com si fos un partit de la segona fase», diu Costa.