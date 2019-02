«No podem deixar les dones enrere»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va posar sobre la taula el seu esperit més reivindicatiu i feminista, per deixar ben clara la voluntat de les institucions gironines de mantenir «l'aposta per l'esport femení» en la presentació de la setena edició de la Jornada de l'Esport Femení, que es farà el diumenge 10 de març al centre de la ciutat. «Si volem ser una societat digna de ser considerada, no podem avançar deixant gent enrere; aquí hi entra l'aposta per visualitzar més l'esport femení per crear referents per a les noies joves», va dir Madrenas per presentar una jornada que l'any passat va reunir al voltant de 1.500 persones, entre esportistes i públic, i en la qual es podran practicar més d'una vintena d'esports diferents.

«En el tema de la dona tenim una assignatura pendent, i a més de ser una jornada per fer esport aquesta serà una acció reivindicativa i de visibilització de les dones en el món de l'esport», va insistir Madrenas, que, un cop més, va reiterar que des de les institucions públiques «s'han de prioritzar les ajudes públiques a l'esport femení perquè el masculí té més opcions d'aconseguir patrocinis privats per la seva major visualització en els mitjans de comunicació».

Tant Madrenas com l'organitzadora de la Jornada de l'Esport Femení, Olga Praderas, van destacar la importància de seguir treballant per evitar que les noies deixin la pràctica esportiva en arribar a l'adolescència: «Necessitem tenir una major visualització de les dones esportistes professionals, perquè, igual que passa amb els nois, les noies tinguin referents que les animin a seguir fent esport». En aquest sentit, Praderas va explicar que, més enllà de la jornada del proper 10 de març, «hem fet moltes xerrades de sensibilització en instituts en les quals comencem amb un vídeo publicitari, real, en què s'explica que les dones han de fer esport per tenir una bona figura... Això és el que hem de canviar, aquesta mentalitat de la societat, i explicar que les noies també han de fer esport per la seva vessant formativa, perquè poden aconseguir bons resulats i èxits a alt nivell exactament igual que els nois».

El diumenge 10 de març, les places Salvador Espriu, Calvet i Rubalcaba i Catalunya del centre de Girona acolliran exhibicions de més d'una vintena de modalitats esportives i altres activitats paral·leles obertes al públic. Un parell de dies abans, el dijous 7 de març, es farà a l'aula magna de l'EUSES de Salt una trobada de debat que, per segon any, complementarà la Jornada de l'Esport Femení.

La trobada constarà d'una xerrada a càrrec de la doctora Pedrona Soler - La imatge de la dona esportista a les xarxes socials: quina influència exerceixen?- en la qual es vol reflexionar sobre «de quina manera la dictadura de l'estètica, o el si vols pots, ens fan prendre decisions que afectaran la nostra salut». La xerrada de Soler serà a tres quarts de set de la tarda i, mitja hora més tard, hi haurà una taula de debat amb Ingrid Hinojosa, Enric Violan i Toni Solà, on es debatrà sobre diferents aspectes que cal tenir en compte a l'hora de fer esport com «càrregues d'entrenament», «tries de referents», «elecció del calçat esportiu» o «què menges quan entrenes».