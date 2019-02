Treballat triomf de l´Uni abans de l´esperada remuntada europea

L'Spar Citylift Girona ha guanyat a l'Araski (67-58) en el compromís de la Lliga abans d'afrontar dimecres la tornada dels vuitens de final de l'Euro Cup on les de Surís han de remuntar set punts en contra.

No ho han tingut fàcil les gironines per aconseguir la victòria, ja que el partit se'ls havia posat molt coll amunt en l'equador del segon quart (23-34). Semblava que la reacció arribava en el tercer quart, quan les locals s'han posat per davant (38-37), però al final del període se'ls havia tornat a complicar el partit (42-50).

Ha estat en l'últim quart quan les de Fontajau han capgirat definitivament el marcador amb un parcial de 16-0 (58-50). Un avantatge que les visitants ja no podrien remuntar i la victòria s'ha quedat a casa (67-58).