Dembo (Olot) torna a trepitjar la gespa

El jugador de l'Olot Dembo Batchilly torna a fer treball de camp després de patir una greu lesió al genoll que el té apartat dels terrenys de joc des de l'agost de 2017. El jugador de 26 anys va tenir una gran rebuda per part dels seus companys, que el van mantejar i ovacionar per celebrar aquest pas endavant en la recuperació d'un futbolista molt estimat al vestuari garrotxí.

El jugador gambià porta ja un any i sis mesos apartat dels terrenys de joc per culpa de la greu lesió patida al genoll l'agost de 2017. L'extrem de l'Olot es va fer una ruptura al lligament creuat anterior del genoll dret durant el Torneig de l'Estany de Banyoles i des de llavors lluita diàriament per tornar a trepitjar la gespa. Dembo va ser un dels jugadors clau la temporada 2016/17, en la qual el conjunt olotí es va proclamar campió del grup cinquè de Tercera Divisió i va assolir l'ascens a Segona B amb Ramon Calderé.

Al mes de juliol, Dembo va ser intervingut quirúrgicament, per quarta vegada, al genoll dret. L'Olot va decidir no fer-li fitxa i esperar fins al mercat d'hivern per veure quina era la seva evolució. A hores d'ara, el gambià respon de forma positiva. Començar a fer treball de camp després de tants mesos és un gran pas i a Olot tothom ja resa per tornar a veure, com més aviat millor, les seves galopades i la cama esquerra.